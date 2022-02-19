Sizin Dünyanız: Ayşe Kurt Ulaş

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Mücadeleci.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yine aynı mesleği seçerdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sürekli yapılan zamlar ve pandemi.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Fiziksel, ekonomik, sözlü, psikolojik şiddet… Kısacası şiddetin her türlüsüne karşıyım.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Üniversite eğitimimi tamamlayamamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
9 yaşındayken babamı trafik kazasında kaybetmem.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Otizmle ilgili kitaplar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk sanat müziği, Karadeniz müzikleri ve Kıbrıs şarkıları.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
2 yıl önce daha pandemi başlamamışken çocuklarla sinemada Rafadan Tayfa filmini izledik. Maalesef pandemiden dolayı şu anda gidemiyoruz.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kendime özel gitmem alış verişe çocuklarımın özel günlerinde toplu alırız. Anneme, kızıma, oğluma ve kendime en son yeni yıl ve oğlumun doğum günü için alışveriş yapmıştık.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Fazla kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz ki kişinin ekonomik gücü neye yetiyorsa hiç fark etmez bir çorap bile sevdiğin kişi tarafından gelirse her giydiğinde onu hatırlamak sana keyif verir mutlu olursun.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Merhametim, benimseme ve sahiplenme duygum biraz daha bananeci olmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Empati kurarak bir olaya yaklaşmak, çözüm üretebilmek, direnmek, sabırlı olmak. Bunlar varsa mutlaka seni doğru mesleğe, doğru adrese, doğru hedefe götürüyor.
OLMASA DA OLUR...
Pandemi covid–19.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık huzur.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hamur işleri, börek, çörek molihiya, dolma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Yaşlı haklarının, çocuk haklarının dahası insan haklarının çiğnenmediği özgür bir dünya diliyorum.
AŞK BENİM İÇİN...
Çocuklarım.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika… Orada açlıktan ölen çocuklara gidip maddi manevi destek olmak isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Üniversiteyi okumak
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Yaşadığımız sürece umut hep vardır. Biz güçlü mücadeleci anneler kendi hayatımıza göre planlar yapmayıp, çocuklarımıza göre yaşam tarzınızı değiştirmeliyiz. Planlarınız çocuklara göre olsun. Bu dünyaya gelmeyi onlar istemedi. Onları bizler var ettik. Doğru bildiğiniz hedeften asla şaşmayın. Geçmişi tecrübe edip keşke yerine iyi ki deyin. Kendinize bir hedef koyup yol haritası çizin ve yolunuza devam edin. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Bu filimin yönetmeni sizsiniz. Dürüst olun direnin ve kimseye boyun eğmeyin. Torpil için, yalakalık için yalvarmayın. İnanın, çalışın ve başarın. Her canlıya sevgi ve empatiyle yaklaşın. En önemlisi de mutlu olun ki mutlu çocuklar yetiştirebilesiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.