Sizin Dünyanız: Ayşe Kurt Ulaş

Bugünkü konuğum bir anne... Mücadeleci ruhuyla, insanlara yardım etmeyi ilke edinmiş karakteriyle, hayatın dayattığı her türlü zorluğa göğüs gerecek kadar güçlü bir kadın... Kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyacı olan çocuklara da annelik yapan Sosyal Hizmetler Annesi Aysel Kurt Ulaş...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Mücadeleci.Yine aynı mesleği seçerdim.Sürekli yapılan zamlar ve pandemi.Fiziksel, ekonomik, sözlü, psikolojik şiddet… Kısacası şiddetin her türlüsüne karşıyım.Üniversite eğitimimi tamamlayamamak.Çocuklarım.9 yaşındayken babamı trafik kazasında kaybetmem.Otizmle ilgili kitaplar.Türk sanat müziği, Karadeniz müzikleri ve Kıbrıs şarkıları.2 yıl önce daha pandemi başlamamışken çocuklarla sinemada Rafadan Tayfa filmini izledik. Maalesef pandemiden dolayı şu anda gidemiyoruz.Kendime özel gitmem alış verişe çocuklarımın özel günlerinde toplu alırız. Anneme, kızıma, oğluma ve kendime en son yeni yıl ve oğlumun doğum günü için alışveriş yapmıştık.Fazla kıyafetler.Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz ki kişinin ekonomik gücü neye yetiyorsa hiç fark etmez bir çorap bile sevdiğin kişi tarafından gelirse her giydiğinde onu hatırlamak sana keyif verir mutlu olursun.Merhametim, benimseme ve sahiplenme duygum biraz daha bananeci olmak isterdim.Empati kurarak bir olaya yaklaşmak, çözüm üretebilmek, direnmek, sabırlı olmak. Bunlar varsa mutlaka seni doğru mesleğe, doğru adrese, doğru hedefe götürüyor.Pandemi covid–19.Sağlık huzur.Hamur işleri, börek, çörek molihiya, dolma.Yaşlı haklarının, çocuk haklarının dahası insan haklarının çiğnenmediği özgür bir dünya diliyorum.Çocuklarım.Mustafa Kemal Atatürk.Afrika… Orada açlıktan ölen çocuklara gidip maddi manevi destek olmak isterdim.Üniversiteyi okumakYaşadığımız sürece umut hep vardır. Biz güçlü mücadeleci anneler kendi hayatımıza göre planlar yapmayıp, çocuklarımıza göre yaşam tarzınızı değiştirmeliyiz. Planlarınız çocuklara göre olsun. Bu dünyaya gelmeyi onlar istemedi. Onları bizler var ettik. Doğru bildiğiniz hedeften asla şaşmayın. Geçmişi tecrübe edip keşke yerine iyi ki deyin. Kendinize bir hedef koyup yol haritası çizin ve yolunuza devam edin. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Bu filimin yönetmeni sizsiniz. Dürüst olun direnin ve kimseye boyun eğmeyin. Torpil için, yalakalık için yalvarmayın. İnanın, çalışın ve başarın. Her canlıya sevgi ve empatiyle yaklaşın. En önemlisi de mutlu olun ki mutlu çocuklar yetiştirebilesiniz.