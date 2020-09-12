banner480
banner69
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
5 0
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
355 0
 
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
29 0
Kesinlikle gelmeyin
Kesinlikle gelmeyin
215 0
Türkiye'ye hasta sevki başladı
Türkiye'ye hasta sevki başladı
155 0
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
24 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
217 0
banner460

Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek

banner476

Ferrari'nin "Shooting Brake" tasarımlı modeli GTC4Lusso'nun üretimi sona erdi

Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek

 

 
Ferrari, 2011 yılında sunduğu FF modelinin halefi olan GTC4Lusso ve GTC4LussoT'nin üretimini sonlandırdı. Bu kararın markanın tüm modelleri için geçerli beş yıllık model yaşam döngüsüne uygun olduğu açıklansa da, "Shooting Brake" tasarımlı bu dört kişilik Ferrari'nin bir devamı olmadığı da dikkatlerden kaçmıyor. Yani Ferrari 2+2 kişilik bu özel otomobilin bir halefini hazırlamayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte tasarım ve tarz açısından farklı bir model olsa da, markanın 2+2 kişilik kabin talebini Ferrari Roma ile karşılayacağı belirtiliyor. Ayrıca Ferrari'nin merakla beklenen SUV modeli de GTC4Lusso müşterierinin yeni adresi olabilir.
Her ne kadar üretimi sonlanmış olsa da GTC4Lusso ve bu otomobilin selefi olan FF Ferrari tarihinde önemli bir yere sahip olacak. Çünkü bu otomobiller "Shooting Brake" tasarımının yanı sıra benzersiz bir dört tekerlekten çekiş sistemine de sahipti. Ön tekerleklere çekiş sağlamak amacıyla motorun ön tarafına monte edilmiş ikinci bir şanzımana sahip olan otomobiller için sadece ilk dört viteste çalışan farklı bir dört çeker sistemi yaratılmıştı. 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.