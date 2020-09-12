Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek

Ferrari'nin "Shooting Brake" tasarımlı modeli GTC4Lusso'nun üretimi sona erdi



Ferrari, 2011 yılında sunduğu FF modelinin halefi olan GTC4Lusso ve GTC4LussoT'nin üretimini sonlandırdı. Bu kararın markanın tüm modelleri için geçerli beş yıllık model yaşam döngüsüne uygun olduğu açıklansa da, "Shooting Brake" tasarımlı bu dört kişilik Ferrari'nin bir devamı olmadığı da dikkatlerden kaçmıyor. Yani Ferrari 2+2 kişilik bu özel otomobilin bir halefini hazırlamayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte tasarım ve tarz açısından farklı bir model olsa da, markanın 2+2 kişilik kabin talebini Ferrari Roma ile karşılayacağı belirtiliyor. Ayrıca Ferrari'nin merakla beklenen SUV modeli de GTC4Lusso müşterierinin yeni adresi olabilir.

Her ne kadar üretimi sonlanmış olsa da GTC4Lusso ve bu otomobilin selefi olan FF Ferrari tarihinde önemli bir yere sahip olacak. Çünkü bu otomobiller "Shooting Brake" tasarımının yanı sıra benzersiz bir dört tekerlekten çekiş sistemine de sahipti. Ön tekerleklere çekiş sağlamak amacıyla motorun ön tarafına monte edilmiş ikinci bir şanzımana sahip olan otomobiller için sadece ilk dört viteste çalışan farklı bir dört çeker sistemi yaratılmıştı.



