Küresel sıcaklıklar 2300 yılında 50 milyon yıldır görülmeyen seviyeye ulaşacak

ABD’li bilim insanları, endüstriyel faaliyetlerle artan sera gazı emisyonları nedeniyle küresel sıcaklıkların 2300 yılında 50 milyon yıldır görülmeyen seviyelere çıkacağını açıkladı

ABD’de yer alan California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılmaması halinde, küresel sıcaklıkların 2300 yılına kadar 50 milyon yıldır görülmeyen seviyelere ulaşacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bilim insanları son 66 milyon yıl boyunca Dünya'nın ikliminde meydana gelen değişikliklerin bir kaydını derleyerek, araştırmacıların "sera", "sıcak ev", "serin ev" ve "buz ev" olarak adlandırdıkları dört farklı iklim durumunu ortaya çıkardı.

KÜRESEL İKLİM PARADİGMASI DEĞİŞİYOR

Araştırmacılar, son üç milyon yıldır, değişen buzul ve buzullararası dönemler ile karakterize edilen Dünya'nın bir "buz evi" (icehouse) durumunda olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlar, sera gazı emisyonları ve diğer insan faaliyetlerinin iklimi “buz evin”den "sıcak ev" ve "sera" durumuna doğru ittiğini açıkladı.

KÜRESEL SICAKLIK ORTALAMA 9 İLE 14 DERECE DAHA YÜKSELECEK

“Sıcak ev” koşulları en son 34 milyon yıl önce, ortalama küresel sıcaklıkların bugün olduğundan 9 ile 14 santigrat derece daha yüksek olduğu zamanlarda görüldü.

Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör James Zachos, “ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli” için hazırlanan çalışmada 2300 yılında küresel sıcaklığın potansiyel olarak 50 milyon yıldır gezegenin görmediği bir düzeye çıkacağını açıkladı. Zachos, “Artık doğal iklim değişkenliğini yakalamayı başardığımıza göre, öngörülen antropojenik ısınmanın önceden tahmin edilenden çok daha büyük olacağını anlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÇOĞU SERA GAZLARINDAKİ SEVİYE DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

Science dergisinde yayınlanan yeni bulgular, dünyanın dört bir yanından çok sayıda araştırmacının onlarca yıllık çalışmalarının sonucunun bir derlemesinden oluşuyor. Bu kapsamda bilim insanları, son 66 milyon yıldaki büyük iklim geçişlerinin çoğunun sera gazı seviyelerindeki değişikliklerle ilişkili olduğunu söyledi.

SERA ETKİSİ NASIL OLUŞUYOR?

Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar yayılıyor ve bu gazlar atmosferdeki sera etkisinin artmasına neden oluyor.

Atmosfere salınan karbondioksit, metan ve ozon gibi sera etkisi yaratan gazlar, yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden oluyor. Sera etkisi doğal bir olay, ancak çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge bozulunca küresel ısınmada artış meydana geliyor.

İklim değişikliğinin en önemli etkenlerinden biri olan sera gazı emisyonları büyük ölçüde endüstriyel faaliyetlerden ve ulaşım araçlarından kaynaklanıyor.