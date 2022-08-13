Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi

Normalde o strateji kapsamında ilk tamamen elektrikli otomobilin 2025 yılında tanıtılması gereken Bentley, bu tanıtımın 2026’ya ertelendiğin duyurdu









Diğer otomobil üreticiler gibi Bentley de son zamanlarda yaptığı çalışmalarla elektrikli otomobillere yöneldi. Şirket, Beyond100 adını verdiği stratejiyle birlikte elektrikli otomobil planlarından bahsetmişti. Normalde o strateji kapsamında ilk tamamen elektrikli otomobilin 2025 yılında tanıtılması gerekiyordu. Ancak şirketin CEO’su Adrian Hallmark, Automotive News Europe’a yaptığı açıklamada bu tanıtımın 2026’ya ertelendiğin duyurdu.

Premium üreticinin CEO’su bu gecikmenin yıldan çok aylar olacağını belirtti. Bunlara ek olarak ertelenemenin VW Grubu’nun yazılım ekibinden dolayı olmadığını da açıkladı. Zira Geçtiğimiz günlerde Alman Automobilwoche gazetesi tarafından yayınlanan raporlarda VW Grubu’nun yazılım ekibi Cariad’ın Artemis Projesi’nde geride kalmasından dolayı Audi, Bentley ve Porsche EV’lerin ertelendiği belirtilmişti.

Yazılım ekibindeki geç kalma durumu birçok probleme yol açtı. Audi’nin Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) üzerine inşa edilecek ilk elektrikli otomobil bu gecikme sonucu 2027 yılına ertelendi. Ayrıca VW Grubu’nun CEO’su Herbert Diess de bu yüzden şirketten istifa etti ve Porsche CEO’su Oliver Blume, Diess yerine geçti.

Şimdi de gelelim ilk elektrikli Bentley’e. Yeni EV şirketin amiral gemisi otomobili olacak ve her ne kadar Mulsanne ile aynı fiyatlara sahip olacak olsa da onun yerini almayacak. Aracın fiyatı 250.000 doların üzerlerinde olacak ve 1.400 beygir güç üretebileceği için 0-100 km/saat hızlanmasını sadece 1.5 saniyede tamamlayacak. Bu aracın ardından 4 farklı EV daha tanıtılılacak ve 10 yılın sonunda içten yanmalı satışları sona erecek.

