Hyundai, 2024 yılında i10'u elektrikli otomobillerle değiştirecek





Hyundai i10, şirketin en küçük otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda içten yanmalı seçeneklerle satılan araç, ortaya çıkan bilgilere göre 2024 itibariyle tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkacak. Bu sefer Güney Koreli üretici sadece hatchback üretmek yerine tamamen elektrikli bir SUV'da aileye ekleyecek.

Şu anda araçların hangi platform üzerine inşa edileceği bilinmiyor. Güney Koreli üretici Hyundai, son zamanlarda piyasaya sürdüğü elektrikli otomobilleri E-GMP platformu üzerinde üretiyor. Her ne kadar platformun ölçeklenebilir olduğunu söylesek de i10 için pek de uygun olacağını düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle üretici, bu tarz küçük otomobillere özel bir platform geliştirecek.

Automotive News Europe ile Hyundai'nin Avrupa pazarlama patronu Andreas-Christoph Hofmann arasında yapılan görüşmede bu tarz küçük otomobillerin piyasaya sürüleceği doğrulandı. Şimdilik şirketin bu araçlar için hedef fiyatı ortalama 20.000 euro civarında olacak. Ayrıca bu araçlar sadece Avrupa pazarında ya da benzer pazarlar satışa sunulacak.

Hofmann tarafından yapılan açıklamalara göre Hyundai, 2030'a kadar sadece Avrupa'ya özel 11 adet yeni elektrikli model piyasaya sürecek. Bunlara ek olarak şirketin Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil üreticileri arasında olmak ve yılda 1.87 milyon EV satmak istediği belirtildi.

