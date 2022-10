2015 Yılı Klasik Otomobil Rallileri

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının ilk etkinliğini 8 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. Kulübün eski başkan ve kurucularından olan merhum Said Muhyi anısına üçüncüsü gerçekleştirilen ralli Lefkoşa surlariçindeki Muhyi Said Ltd. önünden start aldı ve İskele’de son buldu, 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi. Klasikler saat 10:00’da Lefkoşa’daki Said Muhyi Ltd. önünden start alıp sırasıyla Hamitköy, Demirhan, Ercan, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akdoğan, Türkmenköy, Güvercinlik, Tuzla ve Yeni Boğaziçi’nden geçip, 95 km yol giderek İskele’deki Osman Ağa Kültür Evi’ne vardılar.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının ikinci rallisini 5 Nisan 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi Lefkoşa Girne kapısından start aldı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Ralli 2015 şampiyonasına da 1 katsayı üstünden puan verdi. Klasikler saat 10:00’da Lefkoşa Girne Kapısından aldıkları startın ardında sırasıyla; Yenikent, Yılmazköy, Şirinevler, Pınarbaşı, Boğaz, Dikmen, Taşkent ve Hamitköy’den geçip finish yeri olan Lefkoşa’daki Hidden Garden’a vardılar. 3. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisin’de 71 km yol gidildi.2015 klasik otomobil yılının üçüncü rallisi ve ilerki yıllarda geleneksel hale gelecek olan Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapıldı. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün düzenlediği ralli saat 16:00’da başlayıp, yaklaşık 19:00’da sona erdi ve 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi. Araçlar saat 16:00’da Çatalköy’deki Olive Tree Otel önünden start alıp sırasıyla Acapulco, Karaağaç, Karaağaç-Esentepe kavşağı (Alevkayasına çıkarken), Esentepe ve Acapulco’dan geçip tekrardan Olive Tree Otel’e vardılar. Diğer klasik otomobil rallilerine kıyasla daha kısa geçen Olive Tree Hotel Klasik Otomobil Rallisi toplamda 43 km sürdü.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2015 yılının dördüncü rallisi olarak Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi’ni düzenledi. 14 Haziran 2015 günü yapılan ralli Lefkoşa’da Serhan Kombos Otomotiv önünde start aldı ve 2015 şampiyonasına 1 katsayı puan verdi. Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da start aldı ve klasikler sırasıyla; Girne Kapısı, Hamitköy, Gökhan, Beyköy, Yeniceköy, Serdarlı, Gönendere, Tirmen, Esentepe ve Çatalköy’den geçip finish yeri olan Girne’deki Eziç Premier Restaurant’a vardılar. Fiat – Alfa Romeo – Jeep Klasik Otomobil Rallisi 86 km sürdü.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 4 Ekim 2015 Pazar günü 3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisini gerçekleştirdi. Bu ralli 2015 yılının beşinci klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi. 3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünden start aldı ve sırasıyla Boğaz, Taşkent, Haspolat, Serdarlı, Ergenekon, Tirmen, Mallıdağ, Tatlısu, Küçükerenköy, Esentepe ve Acapulco’dan geçip finish yeri olan Olive Tree Otel’e vardılar ve ralli 106 kilometre sürdü.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 7 Kasım 2015 Cumartesi ve 8 Kasım 2015 Pazar günü 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Lefkoşa Otobüs Terminalinde slalom yarışı yapıldı. 8 Kasım 2015 Pazar günü ise 2015 yılının altıncı klasik otomobil rallisi yapıldı ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi. Ralli saat 10:00’da Lefkoşadaki Dışişleri Bakanlığı önünden start aldı ve sırasıyla Alayköy, Türkeli, Yılmazköy, Kozanköy, Karşıyaka, Geçitköy Çamlıbel, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Karşıyaka ve Lapta’dan geçip saat 14.00 sularında Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nde sone erdi. 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 117 kilometre sürdü.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Otomobil Kulübü 2015 sezonun 7. ve son rallisini 29 Kasım 2015 Pazar günü gerçekleştirdi. 6. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi, 2014 sezonun’da da olduğu gibi 2015 sezonu’nun da şampiyonu belli eden ralli oldu. Saat 10:00’da Lefkoşa’daki Serhan Kombos Otomotiv’den start alan klasikler sırasıyla Alayköy, Gönyeli, Boğaz, Ağırdağ, Girne, Doğanköy, Dikmen ve Taşkent’ten geçip tekrar Serhan Kombos Otomotive vardılar ve ralli 78 kilometre sürdü.Haftaya 6 Mart 2016 günü düzenlenen 4. Said Muhyi Klasik Otomobil Rallisi.