Zet’te efsane gün

Zet Karting tesislerinde start alacak Chase Grup Rallisi öncesinde, ralli tarihimize damga vurmuş olan 8 eski şampiyon pilotun yarışacağı bir organizasyon düzenlendi

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start alacak.

Start öncesinde ise Zet Karting tesisleri işletmeleri ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, birçok motor sporu organizasyonunu ralliseverler için organize etti. Bu organizelerden biri de ralli tarihimize damga vurmuş olan 8 eski şampiyon pilotun yarışacağı organizasyon olacak.

Hilmi Karaca, Hasan Macila, Serdar Denktaş, Erdinç Can Özteknik, Mehmet Altıntaş, Mazhar Ünüvar, Cem Aytaç ve Aziz Soyseven, Zet Karting tesislerinde start alacak efsane pilotlar olacaklar.



