Motor sporlarının Zet özlemi bitiyor

Yıllarca başta karting olmak üzere birçok motor sporu etkinliğine ev sahipliği yapan, Zet Karting tesisleri, Chase Grup Rallisi ile 10 yıl sonra kapılarını yeniden motor sporlarına açacak

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start alacak.

Yıllarca başta karting olmak üzere birçok motor sporu etkinliğine ev sahipliği yapan, motor sporseverlerinin efsane pisti Zet Karting tesisleri, 10 yıl sonra kapılarını yeniden motor sporlarına açacak. Mehmet Yücel ve Rauf Denktaş tesisi yeniden faaliyete geçiren işletmeciler oldular.

Binlerce ralli severin izlemesi beklenen yarış için devlet erkanına da davetiyeler gönderilirken, görkemli bir açılış töreni hazırlığı yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir de Zet Karting tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde incelerken, görevlilerle birlikte son kontrolleri yaptı.

