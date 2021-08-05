Valentino Rossi emekli oluyor

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü ValentinoRossi, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP'de toplam 366 yarışa çıkan 42 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.

Kazandığı 89 grandprix ile bu alanda lider olan Rossi'yi 68 yarış birinciliği ile vatandaşı GiacomoAgostini, 57 zaferle de İspanyol MarcMarquez izliyor.



