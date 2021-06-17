Sprint heyecanı Gönyeli’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Cumartesi günü “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı 19 Haziran Cumartesi günü “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla yapılıyor.

Bu sezon ikinci sezonunu geçirecek olan çiçeği burnunda kulüplerimizden Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü sezona Gönyeli Sprint Rallisi’yle başlıyor. Gönyeli’de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik etapta yapılacak yarış, saat 10.00’da başlayacak. Rallide ekipler biri deneme olacak şekilde etabı üçer kez geçecekler ve takribi 14.00’te finiş görecekler. Yarışın ardından ödül töreni Le Chateau Romance’ta yapılarak organizasyon son bulacak.

6 sınıfta kayıtların alındığı yarışa toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Eski şampiyonlardan Ömer Yıldız sürpriz bir şekilde Ford Fiesta R5 ile kayıt yaptırırken, yeni araçları Hyundai i20 R5 ile Rauf Denktaş ve Skoda Fabia R5 ile Enver Haskasap da rallide boy gösterecek.

Rallinin üçüncü etabı, merhum ralli şampiyonu Ahmet Şevketoğlu ve eşi Aşkın Şevketoğlu anısına geçilecek. Oğullar Güner, Arkın ve Asrın Şevketoğlu’nun da onayıyla bu karar alınırken, üçüncü etabın “Aşkın-Ahmet Şevketoğlu” Kupası olarak geçilmesi kararlaştırıldı. Yarışın seyirci noktası ise, Gönyeli-Boğaz yolu üzerinde, Boğaz istikametine giderken, Plümer Koruluğu’na gelmeden sol tarafta bulunan “Duriling Tepesi” bölgesinde olacak.

