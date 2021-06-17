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Yıldızlar, Plaj Ligine hazırlanıyor

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Yıldızlar, Plaj Ligine hazırlanıyor
Voleybol Federasyonunun organize ettiği 2021 Yıldızlar Kulüpler arası Plaj Ligi, 22 Haziran Salı akşamı saat 18.00’de başlayacak.
2021 Yıldızlar Kulüpler arası Plaj Ligi için takımlar antrenmanlarına devam ediyorlar. Lefkoşa Beach Volley Arena'da çalışmalarını sürdüren Dumlupınar, GMBÇS ve MGA takımları şampiyona öncesi son hazırlıklarını tamamladılar. Yıldızlar Ligin de ilk hafta 40 müsabaka oynanacak.
 
 
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