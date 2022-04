Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk ayağı olan “2.Cahit Necipoğlu Drag Yarışı” 23-24 Nisan tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor

Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. LifecellDigital’in iletişim sponsoru olarak ve HashtagPerfommance, Mobile Link Cep Shop, NEU Hospital, Capital Radyo, Comment Printing ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak. Akıncılar tünel yolunda, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 14.00-21.00 saatleri arasında sıralamaların, 24 Nisan 2022 Pazar günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında finallerin yapılacağı yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon basına tanıtıldı. Toplantıda; şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, İletişim sponsoru LifecellDigital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, HashtagPerformance Direktörü Ayhan Kalay, Mobile Link Cep Shop adına Melisa Kaplan ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İSMET TUFAN: KIBRIS’IN EN HIZLI ARABALARI BU YARIŞTA OLACAK

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Ben öncelikle size şampiyonamızdan bahsetmek isterim. Bu sezon 5 yarışlık bir şampiyona yapmayı planladık ve her yarışın arasını bir buçuk ay olacak şekilde ayarladık. Bunların ilki de bu hafta sonu Akıncılar tünel yolunda yapılacak olan 2.Cahit Necipoğlu Drag Yarışı olacak. Havaların müsait olmasından dolayı bu yarışımız Pazar gündüz yapılacak ve geç vakitlere kalmadan bitirmeyi planladığımız bir organizasyon olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yarışlarımızı Akıncılar tünel yolunda yapacağız. Normalde yol olan ve güvenlik önlemlerini alarak piste çevirdiğimiz bu yolda yapacağız. Çok uğraştığımız fakat ertelenen pist projemizin hayata geçmemesiyle, havaalanının da açılışının ertelenmesiyle Akıncılar tünel yolunu kullanmaya devam ediyoruz. Aldığımız mesajlardan anladığımız kadarıyla yine her yarış olduğu gibi büyük ilgi var. Şu ana kadar 92 kayıt aldık ve kayıtlarımız 22 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Bu araçların 5 tanesi Türkiye’den, 6 tane de Rum kesiminden yarışacak arkadaşımız var. Kayıtlar arasında 3 de kadın yarışçımız var.

ÇAĞAN KUBİLAY:

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Böyle muazzam hazırlanmış bir organizasyon için başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim. Hepimizin amacı gençlerimizin yollarda değil de kapalı kontrollü ve güvenli pistlerde tutkularını yapabilmeleridir. Güven Sigorta olarak Motorsporlarına her zaman destek çıkmaya çalışıyoruz. Desteklerimize de devam edeceğiz. Yarışımıza tüm yarış severleri bekleriz.”

GÖKHAN NECİPOĞLU:

Yarışın ana sponsoru Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, “Bir yıl aranın ardından ikinci yarışımızla yeniden beraberiz. Bir her zaman Motorsporlarına elimizden geldiğince sponsorluk olarak katkı koymaya çalışırız. Benim her zaman savunduğum bir şey vardır. Hiçbir organizasyon sponsorsuz olmaz. Değerli organizasyonlar da çok değerli sponsorları çekebilme kabiliyetindedir. Bugün burada bu sponsorların olması da aslında organizasyonun ne kadar güzel yapıldığının bir belirtisidir. Yarışımızın tekrardan kazasız olmasını temenni ederim.”

MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR:

İletişim sponsoruLifecellDigital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Pandemiden sonra bu tür etkinliklerde bir araya gelmek çok heyecan verici. Biz de Kuzey Kıbrıs Türkcell olarak, adanın lider teknoloji şirketi olarak bu yarışta sponsor olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de tabii bizim sektörümüzle ilgili, hız hem yarışlarda olsun hem de internette olsun diyorum. Bu sene inşallah 3G ve yavaş internetle geçirdiğimiz son sene olur. Gelecek sene 4.5G, mümkün olursa 5G ile, hem de fiberle güçlendirilmiş ev interneti ile sizin pistlerdeki hızınıza yetişmeye çalışacağız.”

AYHAN KALAY:

Yarışa destek veren firmalardan HashtagPerformance Direktörü Aykan Kalay, “Kısa sürede bu kadar imkansızlıklarla bu kadar güzel imkanlar yarattıkları için başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde pistimiz olacak, bu konuda da elimizden ne gelirse HashtagPerformance olarak yapmaktan şeref duyarım. Herkese başarılar diliyorum.”

MELİSA KAPLAN:

Yarışa destek veren firmalardan Mobile Link Cep Shop adına Melisa Kaplan, “Mobile Link ailesi olarak derneğimizin ve yarışçılarımızın arkasındayız. Ben de kadın sporcu olarak bu dernekte bulunmaktan çok mutluyum. Her zaman bu spora destek olacağımızı belirtmek isterim. Katılacak olan tüm sporculara başarılar dilerim.”

YARIŞ DİREKTÖRÜ TALMAÇ BAŞKAYA YARIŞLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ.

Akıncılar tünel yolunda 23 Nisan Cumartesi günü 14.00-21.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 24 Nisan Pazar günü 14.00’te ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 90 kayıt alınan organizasyonun akşam 21.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yapılacak sıralamalarda tüm yarışçıların 402 metreyi geçtikleri süreye göre sınıfları belirlenecek ve 9 saniyeden 15 saniyeye kadar olan sınıflarda Pazar günü eşleşmeler yapılacak. 2022 yılında toplam 5 yarış olarak yapılacak Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak organizasyona Türkiye’den 4, güneyden ise 6 yarışçı kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz sezon hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, binlerce insan Akıncılar Tünel Yolu’na akın etmişti. Ülkemizin en hızlı araçları ve pilotlarının kozlarını paylaşacağı organizasyona kayıtlar devam ediyor.