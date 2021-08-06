Hamitköy’den, Rifat takviyesi

Hamitköy, teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferlerle de kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Küçük Kaymaklı’dan, İbrahim Kaba’yı kadrosuna kattıktan sonra transfer çalışmalarını sürdüren Hamitköy, yine aynı takımdan futbolumuzun önemli sol kanatlarından Rifat Hacıarifoğlu’nu kadrosuna kattı.
Rifat’ı bonservisiyle K.Kaymaklı’dan transfer eden Hamitköy, bugün sabah 10:30’da futbolcuya resmi imzayı attıracak.
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