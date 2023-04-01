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Motodrag’da sezon açılışında 53 kayıt

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılıyor. Yarışta 6 sınıfta toplam 53 yarışçı mücadele edecek

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Motodrag’da sezon açılışında 53 kayıt
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Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak yarışla başlıyor. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılacak şampiyonanın ilk yarışı Güven Sigorta sponsorluğunda yapılacak. LungoCafe, WorldtechBüroteknik, Berna Güzel işletmeleri, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış, Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 2 Nisan 2023 Pazar günü, saat 11.00’de başlayacak.

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı organizasyona 6 sınıfta 53 isim kayıt yaptırdı. Güneyden de katılımın olduğu yarışın 600cc Std. Sınıfında 3, 600cc M1 sınıfında 4, 1000cc Std. Sınıfında 5, 1000cc M1 sınıfında 6, 1000cc M2 sınıfında 19 ve 1000cc M2 PRO sınıfında 16 pilot yarışacak. 11.00’de tekli çıkışların başlayacağı yarışta takribi 14.00’te ikili eşleşmeler başlayacak ve 18.00’de yarışın tamamlanması bekleniyor. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sonlanacak.
 

Etiketler; #Motodrag #Polaris
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