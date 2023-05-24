banner913
banner932
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
5 0
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
Mimoza Beach Hotel’de eğlence dolu çocuk şenliği yapıldı
16 0
 
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
Korkmazhan: “Öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız”
9 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Okulu'nu ziyaret etti
6 0
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
12 0
Haskasap Avrupa yolcusu
Haskasap Avrupa yolcusu
14 0
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
İskele'de bazı gölgelere yarın elektrik verilemeyecek
29 0
banner915

Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılıyor

banner825
Motodragcılar Mevlevi’yi inletecek
banner931
Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak yarışla devam ediyor. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılacak şampiyonanın ikinci yarışı Güven Sigorta’nın yarış sponsorluğunda yapılacak. Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Şahinler Muhtarlığı ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak yarış, Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 28 Mayıs 2023 Pazar günü, saat 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanacağı açıklanırken, 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro olmak üzere toplam 6 sınıfta kayıt alınacağı duyuruldu. 11.00’de tekli çıkışların başlayacağı yarışta takribi 12.00’de ikili eşleşmeler başlayarak heyecanın dozu artacak. Takribi 18.00’de ise yarışın tamamlanması bekleniyor. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sonlanacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.