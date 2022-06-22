Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun beşinci etkinliği olan “NG Kütahya Seramik Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” Zet Karting Leisure Center’de yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “NG Kütahya Seramik Klasik Otomobil Slalom Yarışı” yılın ilk slalomu olarak 21 Haziran Salı Zet Karting Leisure Center’de yapıldı. Akşamüzeri toplanmaya başlayan klasik severler, havanın kararmasıyla piste çıkmaya başladılar. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarının ilkinde toplam 88 pilot piste çıktı. Bu yıl ilk kez imal yılı 1991’e kadar olan araçlar ve 1992 yılı sonrası araçlar için iki farklı parkur hazırlandı. Araçlarının imal yılı 1991’e kadar olan yarışçılar, araçlarının imal yıllarına göre E, F, G ve H kategorilerine ayrıldılar. Ayrıca marka kategorileri de açıldı ve VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olarak klasik severler sınıflara ayrıldılar. Kadın sporcular da ayrı olarak ödüllendirildiler. A pistinde 62 klasik severin piste çıkmasının ardından daha uzun ve hızlı olan B pisti hazırlandı ve 1992 sonrası araçlar ile tercih eden klasik araç sahiplerinin de katılımıyla “Extreme” klasmanı başladı. 26 pilotun piste çıktığı Extreme klasmanında izleyenler heyecanlı dakikalar yaşadı.

KLASİKLERDE ERDOĞAN AŞIK, ‘EXTREME’DE AYKUT SOKOLLU BİRİNCİ OLDU

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan slalom yarışında DJ Halil Erhan’ın setleri ve Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla izlemeye gelen klasik severler keyifli dakikalar geçirdiler. Gece geç saatlere kadar süren yarışın ardından genel klasmanda Erdoğan Aşık, Mini Morris aracıyla birinci olmayı başardı. 1 dakika 33,296 saniyelik derece elde eden Aşık’ı, Mercedes 190 ile Mustafa Beyaz ve Mazda MX5 ile Ali Güran Tahsin takip etti. Extreme klasmanında ikinci ve üçüncü değişmezken, bu kez birinci Aykut Sokollu oldu. Ford Escort aracıyla 2 dakika 17,449 saniyelik derece elde eden Sokollu’yu, Mustafa Beyaz ve Ali Güran Tahsin takip etti.

KLASMANLAR VE MARKA KUPALARINDA DA ÇEKİŞME YAŞANDI

Serin havanın etkili olduğu, katılımcı ve seyircilerin yoğun olduğu gecede, genel klasman gibi sınıflarda da çekişme yaşandı. E klasmanında Turgut Bürüncük, F klasmanında Hüseyin Gümüşok, G klasmanında Aykut Sokollu ve H klasmanında Erdoğan Aşık birinci olan sporcular oldular. Volkswagen kupasında Murat Kılıç, Ford kupasında Aykut Sokollu, BMW kupasında Metin Tavukçuoğlu, Mini kupasında Erdoğan Aşık ve Mercedes kupasında Mustafa Beyaz birinciliğe uzanan sporcular oldular. Kadınlarda Mine Köroğlu birinci, Fatoş Arca ikinci ve Jale Kuset üçüncü oldu. Renkli ve eğlenceli geçen organizasyonun ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, NG Kütahya Seramik İhracat Müdürü Ateş Karaova, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.



GENEL KLASMAN (1991’E KADAR)

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 1:33,296

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 1:37,836

3.Ali Güran Tahsin / Mazda MX5 / 1:38,638

EXTREME KLASMANI

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 2:17,449

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 2:22,753

3.Ali Güran Tahsin / Mazda MX5 / 2:24,245

E KLASMANI (1946-1960)

1.Turgut Bürüncük / Morris Minor / 1:53,657

2.Senih Çavuşoğlu / Morris Minor / 1:57,539

F KLASMANI (1961-1970)

1.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 1:38,743

2.Murat Kılıç / VW Beetle / 1:43,552

3.Serkan Cenktaş / Mini Cooper / 1:47,494

G KLASMANI (1971-1980)

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 1:39,544

2.Hakan Özkaratan / Austin Mini / 1:40,503

3.Metin Tavukçuoğlu / Mini Morris / 1:44,212

H KLASMANI (1981-1991)

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 1:33,296

2.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 1:37,836

3.Ali Güran Tahsin / Mazda MX5 / 1:38,638

VW CUP

1.Murat Kılıç / VW Beetle / 1:43,552

2.Orhan Erciyas / VW Golf MK2 / 1:47,702

3.Hasan Gönenoğlu / VW Beetle / 1:50,702

FORD CUP

1.Aykut Sokollu / Ford Escort / 1:39,544

2.Ergün Nurioğulları / Ford Escort MK2 / 1:46,069

3.Erkan Nurioğulları / Ford Escort MK2 / 1:46,372

BMW CUP

1.Metin Tavukçuoğlu / BMW E30 / 1:51,141

2.Erkan Ulaş / BMW E30 / 1:53,344

3.Hüseyin Akdoğdu / BMW E30 / 1:56,876

MİNİ CUP

1.Erdoğan Aşık / Mini Morris / 1:33,296

2.Hüseyin Gümüşok / Mini Pickup / 1:38,743

3.Ali Köroğlu / Mini Morris / 1:38,893

MERCEDES CUP

1.Mustafa Beyaz / Mercedes 190 / 1:37,836

2.Ateş Karaova / Mercedes / 1:58,604

3.Ömer Acun / Mercedes 124 / 2:01,556

KADINLAR KLASMANI

1.Mine Köroğlu / Mini Morris / 1:57,882

2.Fatoş Arca / Mercedes SLK450 / 2:03,318

3.Jale Kuset / Austin Mini / 2:05,040

