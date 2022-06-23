banner762
banner815
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
12 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
22 0
 
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
13 0
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
29 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
16 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
32 0
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
20 0
banner797
banner854

Yangına havadan müdahale yeniden başladı

banner476

banner825
Yangına havadan müdahale yeniden başladı

Havanın aydınlanmasıyla yangın bölgesinde havadan müdahale yeniden başladı.
Yangının özellikle Mersinlik bölgesinde şiddetli olarak devam ettiği bildirilirken, şu an için 2 uçak ve 1 helikopterin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, bölgeden verdiği bilgiye göre, yaklaşık 10 bin dönümlük arazının yangından zarar gördüğünü belirterek, Ardahan Ağıllar ve Tatlısu için bir tehlike söz konusu olmadığını kaydetti.
Oğuz, Mersinlik bölgesinde yangının devam ettiğini ve bu bölgeye havadan müdahaleye başlandığın ı aktardı.

Benter:Vakıflar İdaresi olarak elimizdeki imkanlarla her türlü desteği vermeye hazırız

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof.Dr.İbrahim Benter, , Mersinlik bölgesinde çıkan yangın sonucunda, mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Benter, “Vakıflar İdaresi olarak elimizdeki imkanlarla her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim arkadaşlarımız çalışmaya hazır. İlk fırsatta mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacağız, her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olacağız” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer: Karadan müdahale neredeyse imkansız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği  (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, neredeyse çaresiz kaldığımız bir noktada olduğumuzu ifade ederek, yangının zirvede devam ettiğini söyledi.

Gürcafer, “Karadan müdahale neredeyse imkansız. Bölgeye sürekli iş aracı tanker takviye yapıyoruz . Ancak Yangın karadan müdahale edilemeyecek noktalarda.” dedi.

Başbakan Üstel: İsrail’den sabah saatlerinde bir uçak söndürme çalışmalarına destek olacak

Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik köyünün tamamen boşaltıldığını , Aradahan’ın ise tedbir amaçlı kısmi boşaltıldığını kaydetti.

Başbakan Üstel, sabah saatlerinde yangına havadan müdahalenin devam edeceğini, İsrail’den gelecek bir yangın söndürme uçağının da çalışmalara katılacağını söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.