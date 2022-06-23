Yangına havadan müdahale yeniden başladı

Havanın aydınlanmasıyla yangın bölgesinde havadan müdahale yeniden başladı.

Yangının özellikle Mersinlik bölgesinde şiddetli olarak devam ettiği bildirilirken, şu an için 2 uçak ve 1 helikopterin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, bölgeden verdiği bilgiye göre, yaklaşık 10 bin dönümlük arazının yangından zarar gördüğünü belirterek, Ardahan Ağıllar ve Tatlısu için bir tehlike söz konusu olmadığını kaydetti.

Oğuz, Mersinlik bölgesinde yangının devam ettiğini ve bu bölgeye havadan müdahaleye başlandığın ı aktardı.

Benter:Vakıflar İdaresi olarak elimizdeki imkanlarla her türlü desteği vermeye hazırız

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof.Dr.İbrahim Benter, , Mersinlik bölgesinde çıkan yangın sonucunda, mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Benter, “Vakıflar İdaresi olarak elimizdeki imkanlarla her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim arkadaşlarımız çalışmaya hazır. İlk fırsatta mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacağız, her türlü ihtiyaçlarında yardımcı olacağız” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer: Karadan müdahale neredeyse imkansız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, neredeyse çaresiz kaldığımız bir noktada olduğumuzu ifade ederek, yangının zirvede devam ettiğini söyledi.

Gürcafer, “Karadan müdahale neredeyse imkansız. Bölgeye sürekli iş aracı tanker takviye yapıyoruz . Ancak Yangın karadan müdahale edilemeyecek noktalarda.” dedi.

Başbakan Üstel: İsrail’den sabah saatlerinde bir uçak söndürme çalışmalarına destek olacak

Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik köyünün tamamen boşaltıldığını , Aradahan’ın ise tedbir amaçlı kısmi boşaltıldığını kaydetti.

Başbakan Üstel, sabah saatlerinde yangına havadan müdahalenin devam edeceğini, İsrail’den gelecek bir yangın söndürme uçağının da çalışmalara katılacağını söyledi.