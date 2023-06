Karting heyecanı 3.ayak yarışlarıyla devam etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası”nda sezon, 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılan 3.ayak yarışlarıyla devam etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılan sezonun üçüncü ayak yarışlarıyla devam etti. Altı yarışlık şampiyonada sezonun üçüncü yarışları yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirildi. 18 Haziran Pazar günü RC10 kod numaralı, 1200 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılan yarışlarda 5 sınıfta toplam 22 pilot piste çıktı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Karting Akademisi üyesi 5 pilot ve 7-11 yaş arası miniklerin yarıştığı Mini kategoride de 6 pilot olmak üzere toplam 11 geleceğin yıldızının kapışması izleyenlerden tam not aldı. Akademi üyesi “Rookie” pilotlara yarış sonunda madalya takılırken, madalyaları babalar günü vesilesiyle her sporcunun babası taktı. Mini kategoride hem birincilik için hem podyum için hem de beşincilik için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Her yarışta sıralama değiştiği için gün sonunda puanlar eşitlendi ve en iyi tur derecelerine bakılarak klasman belirlendi. Günün birincisi Rüzgar Okman olurken, ikincisi aynı puanla Eren Ortaç oldu. Üçüncü Ateş Karalım olurken, yine aynı puanla Zafer Niyazi dördüncü oldu. Aral Selviler ile Aslan Bilgili’nin de puanları eşitlenince beşinci Aral, altıncı Aslan oldu. Junior kategoride Hasan Onalt güne damgasını vurdu. İki yarışı da kazanan Onalt günün birincisi oldu. İkinci Rüzgar Miralay olurken üçüncü Demir Göksan ve dördüncü Tuğra Sıddık oldu. Kuzeni Hasan Onalt gibi Halil Kahraman da Senior kategoriye damgasını vurdu. Piste çıktığı 3 seansta da zirvede yer alan Kahraman günün birincisi oldu. İkinci Buğur Kambillili olurken Metin Bıçkıcıoğlu üçüncü oldu. 30 yaş üzeri sporcuların yarıştığı Master kategoride ise Güner Ballı zirvedeki yerini korumayı başardı. Sıralamalarda en iyi dereceyi elde eden Ballı, ilk ayak yarışını da ikinci ayak yarışını da kazanarak zirvede yer almayı başardı. İkinci Canay Sakallılar olurken üçüncü Abdulsamed Aliyu oldu. Türkiye’den yarışa katılan Mehmet Yaman ise dördüncü oldu. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılan sezonun üçüncü yarışları derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye giren minik ve genç sporculara ödüllerini babalar günü dolayısıyla babaları takdim etti.Dereceler:Mini:1.Rüzgar Okman 37 Puan 0.59,452.Eren M. Ortaç 37 Puan 0.59,663.Ateş Karalım 28 Puan 1.00,314.Zafer Niyazi 28 Puan 1.00,385.Aral Selviler 21 Puan6.Aslan Bilgili 21 PuanJunior:1.Hasan Onalt 40 Puan2.Rüzgar Miralay 34 Puan3.Demir Göksan 30 Puan4.Tuğra Sıddık 26 PuanSenior:1.Halil Kahraman 40 Puan2.Buğur Kambillili 34 Puan3.Metin Bıçkıcıoğlu 30 PuanMaster:1.Güner Ballı 40 Puan2.Canay Sakallılar 34 Puan3.Abdulsamed Aliyu 30 Puan4.Mehmet Yaman 26 PuanRookie Cup:Mustafa Bağrıaçık, Asil Özbahadır, Buğra Oturak, Martin Kotkin, Aden Birgili