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Heyecan Kuzey Kıbrıs Rallisinde sürecek

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Heyecan Kuzey Kıbrıs Rallisinde sürecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında (KKRŞ)beşinci yarış geride kalırken, sıra altınca yarışa geldi.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 23 – 24 Ekim tarihlerinde Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisinidüzenleyecek. Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisinin, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında şampiyonluğu kovalayan lider Deniz Fahri ve takipçisi Mustafa Bulutoğluları’nın büyük çekişmesine sahne olması bekleniyor.
 
 

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Etiketler; #Ralli
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