Turunç Ukrayna’da ringe çıkacak

Metin Turunç, kemeri kazanma yolunda dördüncü profesyonel maçına Ukrayna’da ringe çıkacak

KKTC milli boksörü Metin Turunç, kemerikazanma yolunda dördüncü profesyonel maçına Ukrayna’da ringe çıkacak.

Dünya Şampiyonası gecesinde dördüncü profesyonel maçına çıkacak olan Metin Turunç hazırlıklarına antrenörü Dindar Gölçeknezaretinde devam ediyor. Kemere bir adım daha yaklaşmak isteyen Turunç, Ukrayna’da yapılacak olan müsabakayı da kazanması durumunda hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Müsabaka öncesinde açıklama yapan Metin Turunç, profesyonel boksör Muhammed Dursun’un ülkemizde kampta olduğunu ve hafta başından bu yana kendisi ile antrenman yaptığını söyledi.

Demir Yumruk ve Demir Adamın hafta başından beri bir arada olduğunu ifade eden antrenör Dindar Gölçek ise iki sporcunun da hedefi olduğunu Muhammed’in Almanya’da, Metin’in ise Ukrayna’da ringe çıkacağını söyledi.

Hafta başından beri iki sporcu ile bir arada olduğunu ve çok iyi çalıştıklarını belirten Dindar Gölçek, Metin’in kemere bir adım daha yaklaşmak adına 14 Ekim’deki müsabakanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

