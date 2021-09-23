banner583
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
6 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
17 0
 
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
64 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
23 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
304 0
banner661

Turunç Ukrayna’da ringe çıkacak

banner476

Metin Turunç, kemeri kazanma yolunda dördüncü profesyonel maçına Ukrayna’da ringe çıkacak

banner666
Turunç Ukrayna’da ringe çıkacak
KKTC milli boksörü Metin Turunç, kemerikazanma yolunda dördüncü profesyonel maçına Ukrayna’da ringe çıkacak.
Dünya Şampiyonası gecesinde dördüncü profesyonel maçına çıkacak olan Metin Turunç hazırlıklarına antrenörü Dindar Gölçeknezaretinde devam ediyor. Kemere bir adım daha yaklaşmak isteyen Turunç, Ukrayna’da yapılacak olan müsabakayı da kazanması durumunda hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.
Müsabaka öncesinde açıklama yapan Metin Turunç, profesyonel boksör Muhammed Dursun’un ülkemizde kampta olduğunu ve hafta başından bu yana kendisi ile antrenman yaptığını söyledi.
Demir Yumruk ve Demir Adamın hafta başından beri bir arada olduğunu ifade eden antrenör Dindar Gölçek ise iki sporcunun da hedefi olduğunu Muhammed’in Almanya’da, Metin’in ise Ukrayna’da ringe çıkacağını söyledi.
Hafta başından beri iki sporcu ile bir arada olduğunu ve çok iyi çalıştıklarını belirten Dindar Gölçek, Metin’in kemere bir adım daha yaklaşmak adına 14 Ekim’deki müsabakanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.