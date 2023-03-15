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Ferrari, piste çıkmadan ceza aldı

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Ferrari'nin sezonun ilk yarışında yaşadığı hayal kırıklığına bir yenisi eklendi. "Şahlanan At" pilotu Charles Leclerc'in cezasını açıkladı

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Ferrari, piste çıkmadan ceza aldı
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Köklü İtalyan takımı, Formula 1'de sezonun ilk yarışında Charles Leclerc'in güç ünitesinde bir sorun tespit etti. Bunun üzerine Leclerc'in güç ünitesi değiştirilmişti ancak Bahreyn GP'nin 40. turunda Leclerc'in aracı güç kaybetti ve Monakolu pilot yarış dışında kaldı.
Maranello'da yapılan analizlerin ardından takım patronu FredericVasseur, üçüncü kontrol elektroniğine geçileceğini doğruladı.
Kural gereği bir sezonda bir araçta en fazla iki kontrol elektroniği değişikliği yapılabiliyor.
Henüz ikinci yarışta cezayı aldı
Sezonun henüz ikinci yarışında üçüncü kontrol elektroniğine geçen Leclerc, bu nedenle sıradaki yarış olan Suudi Arabistan Grand Prix'isinde 10 sıra grid cezası alacak.
 
 

Etiketler; #Ferrari #Formula1
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