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Etaplara güvenlik korkuluğu çakıldı

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KKTOK, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının katkılarıyla yarış zamanı dışında halkın kullanımına açık olan yolun daha güvenli olması için korkuluk çakımı yaptırdı

Etaplara güvenlik korkuluğu çakıldı
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start alacak.
Yarışın düzenleneceği güzergâhın daha güvenli hale getirilmesi için, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın girişimiyle yolun riskli bölümlerine korkuluk çakımı yapılıyor. Özkan Paralik İşletmeleri görevlileri otokorkuluk çakımı işlemini gerçekleştiriyorlar.
KKTOK’tan yapılan açıklamada “Bu girişim ve ülke sporuna yaptığı katkı sebebiyle Bakanımız Resmiye Canaltay'a teşekkür eder, sadece ralli için değil, diğer zamanlarda da sivil halkın kullanımına açık olan bu yolun daha güvenli hale gelmesi için yaptığı katkılar nedeniyle şükranlarımızı sunarız.
 
 
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