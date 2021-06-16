Dragda ödül gecesi düzenlenecek

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Oromobil Derneği’nin düzenlediği sezonun ilk yarışı olan Cahit Necipoğlu Ltd Oto – Moto Yarışı ödül töreni düzenlenecek.

Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğundadüzenlenecek olan drag yarışının ödül töreni, bu akşam saat 19.00'da Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki Cahit Necipoğlu Müzesinde gerçekleştirilecek.

Nefes kesen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri Cahit Necipoğlu Müzesi’nde gerçekleştirilecek organizasyonla takdim edilecek.

