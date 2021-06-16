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Ercen’e güven tam

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu genel kurulu internet üzerinden yapılırken, tek aday olarak genel kurula giren Osman Ercen yeniden başkan seçildi

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Ercen’e güven tam
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) 2021/22 yılı genel kurulu internet üzerinden yapıldı.
Genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor oybirliği ile onaylandıktan sonra yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Başkan Osman Ercen, asbaşkan İrfan Davulcular ve mali sekreter Ozan Beliğer rakipsiz seçildiler. Genel Sekreterlik görevi için ise Ali Perçin ile Murat Yakup yarıştılar. Seçim sonunda Murat Yakup genel sekreter olarak tekrar seçildi.
Diğer sekreterlikler için seçilen sekreterler ise şöyle oluştu. Mehmet Gözde, Kemal Soyer, Elif Harani, Mehmet Nasıfoğluları, Ertan Uluçay, Serkan Poyraz, Hayri Kartal, Fikret Gönlübol ve Gülay Ermiya”
Osman Ercenbaşkanlığında oluşturulan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev paylaşımını gerçekleştirecek.
 
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