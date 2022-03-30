Drag heyecanı antrenmanlarla başlıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2022 sezonu startını veriyor. 23-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, ikinci kez yapılacak olan Cahit Necipoğlu DragYarışı’na hazırlık amaçlı organize edilen Antrenman günü, Akıncılar yolundaki tünelde, Mobile Link Cep Shop’un katkılarıyla yapılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak antrenmana katılım ücretinin 200 TL olacağı ve lisans veya üyelik şartı aranmayacağı duyuruldu. Seyirciler için ise herhangi bir ücret olmayacağı belirtildi.
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