Drag heyecanı antrenmanlarla başlıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonası başlıyor. Sezon öncesi son hazırlıklar için 2 Nisan 2022 Cumartesi günü antrenman organize ediliyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2022 sezonu startını veriyor. 23-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, ikinci kez yapılacak olan Cahit Necipoğlu DragYarışı’na hazırlık amaçlı organize edilen Antrenman günü, Akıncılar yolundaki tünelde, Mobile Link Cep Shop’un katkılarıyla yapılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak antrenmana katılım ücretinin 200 TL olacağı ve lisans veya üyelik şartı aranmayacağı duyuruldu. Seyirciler için ise herhangi bir ücret olmayacağı belirtildi.



