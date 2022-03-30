banner762
banner815
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
Capital Group 9 Eylül İlkokulu’na yeni fen laboratuvarı kazandırdı
22 0
Çala bademin tam zamanı
Çala bademin tam zamanı
35 0
 
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
42 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
23 0
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
64 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
41 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
15 0
banner797
banner794

Drag heyecanı antrenmanlarla başlıyor

banner476

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonası başlıyor. Sezon öncesi son hazırlıklar için 2 Nisan 2022 Cumartesi günü antrenman organize ediliyor

Drag heyecanı antrenmanlarla başlıyor
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) 2022 sezonu startını veriyor. 23-24 Nisan 2022 tarihleri arasında, ikinci kez yapılacak olan Cahit Necipoğlu DragYarışı’na hazırlık amaçlı organize edilen Antrenman günü, Akıncılar yolundaki tünelde, Mobile Link Cep Shop’un katkılarıyla yapılacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak antrenmana katılım ücretinin 200 TL olacağı ve lisans veya üyelik şartı aranmayacağı duyuruldu. Seyirciler için ise herhangi bir ücret olmayacağı belirtildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.