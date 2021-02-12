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Yetkili’nin Polosu, Volkswagen’in resmi sayfasında

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Volkswagen Motorsport’un resmi sayfasında, Cahit Yetkili’nin yeni arabası Volkswagen Polo GTI R5 ile paylaşım yapılırken, “Cahit Yetkili’nin süreceği Polo GTI R5, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında kullanılacak.” ifadelerine yer verildi.

Yetkili’nin Polosu, Volkswagen’in resmi sayfasında
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Necati KÜLAHLILAR
Ralli etaplarının başarılı pilotu Macila Racing Team (MRT) sporcusu Cahit Yetkili, yeni sezonda Volkswagen Polo GTI R5 arabası ile yarışacak. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonalarda 2020 sezonunda Ford Fiesta R5 arabası ile başarılı dereceler elde eden Cahit Yetkili’nin yeni arabasıVolkswagen Polo GTI R5 ülkeye geldi.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 sezonunda düzenleyeceği şampiyonalarda Volkswagen Polo GTI R5 arabası ile yarışacak olan Cahit Yetkili’nin arabası ile ilgili bilgilendirme notu, Volkswagen Motorsport’un resmi sayfasında da paylaşıldı.
Yüz on bin takipçisi bulunan Volkswagen Motorsport tarafından yapılan paylaşımda, “Polo GTI R5, Kıbrıs’a ulaştı. Cahit Yetkili’nin süreceği Polo GTI R5, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında kullanılacak olan ilk Polo GTI R5 olacak.” ifadelerine yer verildi.
Cahit Yetkili’nin Volkswagen Polo GTI R5 arabası yeni sezonda da etaplarda, “nesdersan.com” sponsorluğunda yarışacak.
 
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