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Işık: Yapacak çok işimiz var

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Işık: Yapacak çok işimiz var
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık, pandemi süreci öncesinde bu dönemlerin Türkiye’de turnuva dönemi olduğunu ve turnuvalara katılarak başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi:
Salih Işık,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz yıl bugün Kuşadası’nda şampiyonluk günümüzdü. Çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk, edindikleri tecrübe, kazandıkları başarı ve ailelerimizin birlikteliği benim için çok önemliydi.
Umarım böylesi güzel anları tekrar yaşamak kısmet olur. Çünküyapacak çok işimiz, gidecek uzun yollarımız olacak.”
 
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