Erhürman: Spor Komitesi kurulacak

Cumhurbaşkan adayıTufan Erhürman, Hüseyin Kıral’ın sunduğu GençTV’deki “Vizyon Futbol” programında sporla ilgili yapacaklarınıa nlattı.
Cumhurbaşkanı olması halinde Spor Komitesi kuracağını açıklayan Tufan Erhürman’ın, açıklamaları şöyle:
“Ben göreve geldikten sonra Spor Komitesi kurulacak. Bu Spor Komitesi kendi içimizde sporla ilgili çalışmalar yapacak.
Ama içimizde takılı kalmayacak. Dünya iletişim kuracak. Lobicilik faaliyetleri yürütecek. İki toplumlu Spor Komitesi oluşturulması için de girişim yapılacak.
Müzakere komitesi kurulsa da kurulmasa da bu konularda hızlı bir şekilde devreye gireceğiz. Çözüm olmadan bu sorunları çözerek çözüme hazır hale getirmeliyiz. Çünkü kaybedecek bir neslimiz daha yoktur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.