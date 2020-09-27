Erhürman: Spor Komitesi kurulacak

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı olması halinde Spor Komitesi kuracağını açıklarken, iki toplumlu Spor Komitesi oluşturulması için de girişimyapılacağını sözlerine ekledi

Cumhurbaşkan adayıTufan Erhürman, Hüseyin Kıral’ın sunduğu GençTV’deki “Vizyon Futbol” programında sporla ilgili yapacaklarınıa nlattı.

Cumhurbaşkanı olması halinde Spor Komitesi kuracağını açıklayan Tufan Erhürman’ın, açıklamaları şöyle:

“Ben göreve geldikten sonra Spor Komitesi kurulacak. Bu Spor Komitesi kendi içimizde sporla ilgili çalışmalar yapacak.

Ama içimizde takılı kalmayacak. Dünya iletişim kuracak. Lobicilik faaliyetleri yürütecek. İki toplumlu Spor Komitesi oluşturulması için de girişim yapılacak.

Müzakere komitesi kurulsa da kurulmasa da bu konularda hızlı bir şekilde devreye gireceğiz. Çözüm olmadan bu sorunları çözerek çözüme hazır hale getirmeliyiz. Çünkü kaybedecek bir neslimiz daha yoktur.

