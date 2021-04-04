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Şampiyon Fabia R5’den memnun

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Son şampiyon Fikri Macila, yeni arabası Skoda Fabia R5’i ilk kez test ederken, Co pilotu Doğa Koyuncu ile Skoda Fabia R5’in performansından memnun kaldı

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Şampiyon Fabia R5’den memnun
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasıöncesinde ralliciler yeni arabalarını denemek için test sürüşleri yapıyorlar.
Hamitköy’de 18 Nisan’da başlayacak Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası öncesinde ralliciler, hazırlanan etaplarda antrenmanlara başlarlarken, gün boyu arabalarını test ettiler.Hamitköy Ralli Sprint’temücadele edecek olan son şampiyon Fikri Macila,yeni arabası Skoda Fabia R5’iilk kez test etti.
Co pilotu Doğa Koyuncu ile Skoda Fabia R5’in performansındanmemnun kalan Fikri Macila, Nesdersan.com sponsorluğunda, MacilaRally Team adına yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyecek.
(Foto: Necati KÜLAHLILAR)
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