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Haskasap’tan, etaplara hızlı giriş

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Enver Haskasap ilk kez mücadele edeceği ralli etaplarında yeni arabası Skoda Fabia R5 ile test sürüşleri yaparken, testlerde aracın tüm ayarlarını kullandı

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Haskasap’tan, etaplara hızlı giriş
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Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize edeceği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasıöncesinde ralliciler yeni arabalarını denemek için test sürüşleri yapıyorlar.
Hamitköy’de,Hamitköy Ralli Sprint ile 18 Nisan’da başlayacak Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası öncesinde ralliciler, hazırlanan etaplarda antrenmanlara başlarlarken, gün boyu arabalarını test ettiler.
Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası eski şampiyonlarından Enver Haskasap da ilk kez mücadele edeceği ralli etaplarında yeni arabası Skoda Fabia R5 ile yarışacak.
Co pilotu Halil Mulla ile Skoda Fabia R5’in performansından memnun kalan Enver Haskasap adına NEU DriftTeam’den yapılan açıklamada“İyi bir egzersiz yaptık. Yarış için aracın tüm ayarlarını kullandık. Son bir antrenmanla yarışa hazır olacağız.” ifadeleri kullanıldı.
 
 (Foto: Necati KÜLAHLILAR)
 
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