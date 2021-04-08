Başkanlar dayanışma içerisinde

KKTOK başkanı Tigin Kişmir ile KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu, dayanışma içerisinde olduklarını ve yarış severlere adrenalin dolu bir gün yaşatacaklarını açıkladılar

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK)geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortak faaliyet ve işbirliği yapacak olmaları ile ilgili olarak, 2 kurumun başkanı açıklamalarda bulundular.

TiginKişmir ile İbrahim Önderoğlu, 2021 sezonunun ilk yarışıolacak olan 18 Nisan’daki Hamitköy Ralli Sprint öncesinde şu açıklamaları yaptılar:

TiginKişmir: Adrenalin dolu bir gün yaşatacağız

“Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderoğlu ile konuştuk. 18 Nisan’da yapılacak sprint yarışması bölgesinde Enduroyarışmalarının da yapılmasına karar verdik. İki kurumunişbirliği ile yarış severlere adrenalin dolu bir gün yaşatacağız.

İbrahim Önderoğlu: Dayanışma içerisindeyiz

“KITMOK olarak biz her kurum ile ortak faaliyet gerçekleştirmek için görüşüyoruz. Amacımız yarışma yapmaktır.

İlk olarak KKTOK ile konuştuk. 18 Nisan’da yapacağımız Enduro yarışını,KKTOK’unsprint yarışması yapacağı bölgede gerçekleştireceğiz. Dayanışma içerisindebir organizasyon gerçekleştirmek için anlaştık.

