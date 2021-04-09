Korkutan manzara

Lefkoşa’da surlar üstünde çok sayıda genç, sosyal mesafeye uymadan kahve keyfi yaptı

Murat ASLAN

Ülkemizde Koronavirüs vakaları nedeniyle defalarca kapansak da bazı vatandaşlar bu tehlikeyi ciddiye almıyor.

Lefkoşa’da surlar üstünde dün Zahra Sokak üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden kahvelerini alan çok sayıda genç, karşıdaki surlara geçip oturarak keyif yaptı. Burada kalabalık oluşturacak şekilde sosyal mesafeye de uymadan bir arada olan gençlerin Koronavirüs riskini hiçe saydığı görüldü.

Gençler, surlara oturup kahvelerini yudumlarken, Koronavirüs tehlikesini hiçe saydı.

