banner583
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
33 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
45 0
 
Motor sporlarında ortaklık zamanı
Motor sporlarında ortaklık zamanı
14 0
Küçük marketler can çekişiyor
Küçük marketler can çekişiyor
17 0
107 0
Güney’de zirve karıştı
Güney’de zirve karıştı
29 0
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
23 0
banner529
banner570

Korkutan manzara

banner476

Lefkoşa’da surlar üstünde çok sayıda genç, sosyal mesafeye uymadan kahve keyfi yaptı

banner624
Korkutan manzara
banner630
Murat ASLAN
Ülkemizde Koronavirüs vakaları nedeniyle defalarca kapansak da bazı vatandaşlar bu tehlikeyi ciddiye almıyor.
Lefkoşa’da surlar üstünde dün Zahra Sokak üzerinde faaliyet gösteren işletmelerden kahvelerini alan çok sayıda genç, karşıdaki surlara geçip oturarak keyif yaptı. Burada kalabalık oluşturacak şekilde sosyal mesafeye de uymadan bir arada olan gençlerin Koronavirüs riskini hiçe saydığı görüldü.
Gençler, surlara oturup kahvelerini yudumlarken, Koronavirüs tehlikesini hiçe saydı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.