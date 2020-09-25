Aliusta’dan anlamlı ziyaret

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı, Fenerbahçeliler Derneği eski başkanı Burçin Aliusta, önemli bir ameliyat geçirecek olan Merit Lefkoşa Otel müdürü Mine Gürses’in oğlu Kerem Gürses’i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Ziyaret sonrasında Burçin Aliusta şu açıklamaları yaptı:

“Ameliyat öncesi moral vermek için Görkem Bulunç ile birlikte eski dostum Kerem Gürses kardeşimi ziyaret ettik.

İmzalı Fenerbahçe formasını da kendisine verdik.Hemen sırtına geçirdi.Morali daha da iyi oldu. İnşallah ameliyatı da güzelgeçecek.En yakın zamanda eskisinden daha sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek.Tekrardan geçmiş olsun eski dostum. Sağlam bas da gorkma.”

