Savaşlar, çatışmalar, gerilimler ve en önemlisi binlerce insanın yaşamını yitirdiği bölge Orta-Doğu. Şu anda İsrail-Filistin çatışmasının yanı sıra, Suriye’de de Esat rejimi karşıtlarının Halep’i ele geçirdikleri haberleri her şeyin kötü gittiği Orta-Doğu’da yeni bir savaş veya çatışmanın başladığını göstermektedir. Orta-Doğu’da yıllardır en güçlü ve daima barıştan yana olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti...Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve barışçı politikaları sonucu Kıbrıs adasında da bugün, çözümlenemeyen soruna rağmen, iki devletin işbirliği yapma seçeneğini kullanarak, eninde sonunda bir çözüm yolu bulma konusunda adımlar atabilecekleri umudu var en azından…

Rum lider ikide bir “İşgali sonlandıracağız. İki toplumu tekrar birleştireceğiz.” açıklamaları ile adada gerginlik yaratmaktadır. Bu Rum lider, şimdilerde bir de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO üyeliği girişiminden söz etmektedir. Yok efendim, ABD’nin Kıbrıs Sorununu çözmek için devreye girmesini sağlayacakmış. Yok efendim, işgali sonlandıracakmış, iki toplumu birleştirecekmiş… Adam neredeyse Japonya, Timbaktu, Afrika ve Güney Amerika devletlerini de işin içine sokup Kıbrıs Sorununu kendi istediği biçimde çözmek için politikalar üretecek… Buna ne derler bilir misiniz?... Komik ciddiyetsizliğin daniskası derler…

Orta-Doğu’da bir adacıktır Kıbrıs adası. İyi ki adadır… Ada olmasa Orta-Doğu’daki gerilimlerin, çatışmaların içinde kalması işten bile değildi. Orta-Doğu yıllardır hep en sorunlu dünya bölgesidir. Hiç bitmeyen savaşlar, çatışmalar bölgesidir. Orta-Doğu’daki , (Türkiye hariç) diğer devletlerin barış yapma yeteneklerinden yoksun oldukları kesin. Orta-Doğu’daki devletlerin (Türkiye hariç) hükümetleri ve liderleri savaş şampiyonları…İkinci Uzay Çağında belki normale dönerler…