Girne Kalesindeki müzik festivalini engelleyen Rum Yönetimi, 10 Ekim’de düzenlenmesi planlanan Zamna Festivalini de iptal ettirmek için harekete geçmiş… Rumlar, planlanmış bu saldırıları ile KKTC Devleti ve Halkının yok sayılacağını umut ediyor. Yani kısacası KKTC’nin ortadan kalkması için yoğun girişimler başlatan Rumlar, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde koşmaya devam ederken, milyonda bir sayılabilecek bir çözüm umudunu da ortadan kaldırmış olduklarının farkında olmadıklarının bir örneğini açıkça sergilemiş bulunmaktadırlar. 43 yıllık, kökleşmiş KKTC Devleti “Hey Presto” ile ortadan kalkmaz… Bu gerçeği kabullenmek istemeyen Rumlar “çözüm” için herhangi bir görüşme-müzakere umudunu da berhava etmiş oldular.

Şimdi artık Kıbrıs adasında yeni bir dönem başlamıştır…. Görüşme-Müzakere “exit”… KKTC Devleti’nin tanınması “in”… Son gelişmelerden bu sonucun çıktığı ortada ve gün gibi aşikar… Rumlar, aşırı görüşler ile hareket ettikçe ve gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koştukça, ne çözüm gerçekleşir ne de çözümcük… Acaba aklı başında Rumlar hükümetlerinin bugünkü politikalarına onay verir mi?... Bu da bilinmez. Yazık demek artık gerçeklerden çok uzak… Şimdi artık önümüzdeki dönemde Türkiye ve KKTC daima olduğu gibi birlikte hareket etmeli… Öyle de olacak. Dünyada hiçbir ülkede müzik politika ile karıştırılmaz. Bu böyle bilinmeli. Müzik festivallerini politik nedenlerle engelleme girişimleri barışı, anlayışı, müzakereyi, görüşmeyi ortadan kaldırır.