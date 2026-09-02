Bir taraftan Rum liderinin “Kıbrıs” diplomasi trafiğinde yeni rota, çapraz müzakere teklifi, diğer tarafta müzik alanında ve futbol alanında Rumların rezilane çıkışlarıyla KKTC’de iptal edilen müzik festivali ve Barcelona’nın Akademisinin YDÜ kampüsünde düzenlemeyi planladığı kamp… İkisi de Rum baskıları sonucu iptal edildi. KKTC Başbakanı Sn. Üstel, “Rum Yönetimi’nin girişimlerini Kıbrıs Türk Halkına yönelik tahammülsüzlüğün yeni ve son derece çarpıcı bir örneği.” dedi. Başbakan Sn. Üstel bir futbol kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesini “zafer” olarak gören Rumların, Kıbrıs Türk Halkıyla hangi güven ve ortak geleceği kuracaklarının sorgulanması gerektiğini de kaydetti. Başbakan Sn. Üstel ayrıca, “Kıbrıs Türk Halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünyayla buluşmak bizim en doğal hakkımızdır.” dedi.

Bu tür düşmanca eylemlerinden sonra Rumlarla hangi görüşme ve müzakere yapılabilir ki esas merak konusu olan bu… İyi niyetle masaya oturmak isteyen KKTC tarafı ile kötü niyetle sonuca gitmek isteyen Rum tarafı ile herhangi bir görüşmeyi sorgulama zamanı çoktan geldi. Her alanda (ki buna futbolda dahil) Rumlar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti’nden daha önce kurulduğu gerçeğini de inkar ederken yine aynı zihniyetle hareket etmişlerdi… Şimdi bugünkü tablo Rum düşmanlığı ve çirkinliğiyle doldu taştı. Gerçekler inkar edilemez.