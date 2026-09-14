Avrupa ülkelerinin ırkçıların baskısı altına girmemek için direnç gösterdikleri günlerden geçiliyor. Özellikle Almanya’nın gelişen baskılara karşı halkın direnme gücünün de test ediliyor olması sıkıntılarını da beraberinde getiriyor. Saksonya – Anhalı’da yüksek katılımlı oy verilmesine ve Almanya için Birlik Partisi’nin(AfD) seçimden Birinci parti olarak çıkmasına karşın Hükümeti kuracak sayıda milletvekili çıkaramamıştır. Bu nedenle Avrupa’daki partilerin yaz aylarında olunmasına karşı kulaklarına kar suyunun kaçmasına neden oluyor.

Buna karşın Yunanistan’ın bölgede egemenliğini genişletme çabalarının da gözlerden kaçırılmaması gerekiyor. Bölge ülkelerini tedirgin eden İsrail’in yakından izlenmesini zorunlu oluyor. Yunanistan’ın İsrail ile imzaladığı AŞİL KALKANI Sözleşmesinden sonra Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12mile çıkarılmasına dönük olarak çalışmalara başladığı KATHİMERİNİ Gazetesinde duyuruluyor. Haline bakmadan Hasan Dağına oduna gitmeye hazırlandığı kaydediliyor. Yunanistan’ın Başbakanı Kiriyakos Mitçotakis Türkiye’yi başta AB olmak üzere nerede ise bütün kuruluşlara şikayet ediyor. Şikayet ederlerken boyundan büyük sözler söylemeyi ihmal etmiyorlar.

Türkiye’nin Yunanistan ile ilişkilerinin düzgün olmadığı ve tıpkı Lodosa tutulmuş Adalar vapurunun gidişine göre rota belirlediğini söylemek olasıdır. Mitçotakis, Türkiye’nin başta AB yolunda ilişkilerinin Yunanistan ile olan ilişkilerinden geçtiğini söyledikten ve ısrarla belirttikten sonra “BİZİMLE İYİ GEÇİNİN” diye belirtiyor. Bizden EVET diye yanıt vermemizi daha çok bekleyeceklerdir.

Benzer zorluklar Kıbrıs müzakere sürecinde de yaşanıyor. Ellerine geçirdikleri NATO üyeliği ve AB üyeliğinin değerini bilmeleri ve İyi Komşuluk ilişkilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğini iyi değerlendirmeleri gerekiyor mu ne…

Sevgi ile güzel kalınız...