24-25 Haziran’da, Hollanda’nın Lahey kentinde NATO ülkelerinin Savunma Bakanları bir araya gelecek. NATO üye devletleri bu önemli zirve öncesi Brüksel’de buluştular. İki önemli konu daha şimdiden görüşüldü. 1. Yeni silahlanma programı. 2. Savunma harcamalarının artırılması. Medya haberlerine göre konuşulan konu şöyle; Olası bir Rus saldırısına karşı caydırıcılık düzeyini ve savunma kapasitesini yükseltmek. Olası bir Rus saldırısı pek gerçekçi gözükmese de silahlanma programı için elde edilen bilgilere göre yüzde 30’luk bir artıştan söz edilmekte. ABD Başkanı Trump, NATO üye devletlerinin katkısının yüzde 5’e yükseltilmesini istemiş. Caydırıcılık ve güç yoluyla barış için sadece ABD’ye bel bağlanmaması gerektiğini söyleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO üye devletlerinin yüzde 5 katkı yapmaları gerektiğini ısrarla vurgulamış…

Haberlere göre, bazı NATO üyesi devletler yüzde 2’yi bile verecek durumda değil. Buna rağmen ABD’nin yüzde 5 ısrarı sürmekte. Sadece ABD’ye bel bağlanmaması konusu bu ülkeyi haklı gösterebilir. Ancak, ekonomik açıdan güçlü olamayan NATO üye devletleri var… İşte bu yüzden bu devletlerin yüzde 5’i verememesi söz konusu. Kendi ekonomilerini güçlendirmek için çaba harcayan bazı NATO üyesi devletleri yüzde 5’i veremezse ne olacak?... Acaba ABD bu devletlerin savunma ihtiyaçlarına karşı nasıl bir yol izleyecek?... Hiç kuşkusuz, bu sorunu yine ABD çözecekmiş gibi gözüküyor. 24-25 Haziran’daki zirveden nasıl bir sonuç çıkacak. Konu bu. Önemli olan çatışmaların son bulması ve barışın sürdürülmesi. Dünya uygarlığı bu sorunu hȃla çözememiş.