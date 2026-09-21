İçinden geçmekte olduğumuz dünya düzeni emperyalist ülkelerin baskısı altında yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Özellikle yaş almış olan Amerikalı dünya ülkelerini baskı altına alarak nerede ise bütün ülkelere kendisine babasından miras kalmış gibi davranarak ele geçirmek çabası içinde olduğu genel kabul görüyor. Bu çıkışı ile bazı ülkelerin sınırlarının değiştirilmeye çalışılması bölgeler için tehdit unsuru olarak sopa gibi kullanılmaya çalışılması ayrı bir garabet olarak karşımıza çıkarılıyor.

Ülkelerin bazılarının iç kalkışmalar çıkartılarak bölünmeye çalışılıyor olması ile uzun soluklu bir yaklaşım olarak da planlar ve projeler hazırlanıyor. İç çatışmaların zemininde hazırlanması o ülkelerin ekonomik olarak da çökertilmesi yaşanıyor. Yine uzun soluklu düşünüldüğünde bölünmek istenen ülkenin kayıplarının mali boyutu büyüyor. Bugüne değin Birleşik Krallık olarak bilinen İngiltere’nin bölünme sürecine doğru yol alıyor olması düşündürücüdür.

Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkenin üçünün bir araya gelerek konuya ilişkin olarak hazırladıkları bildiriye imza atıyor olmaları bölünme sinyali olarak mı değerlendirilmesini düşündürüyor. İngiltere’nin kaderinin belirlenecek olması Amerika’da Kasım ayında yapılacak olan seçimlerin belirleyicisi olacaktır. Ayrıca ortalıklara çıkan sonucun dünyada kurulacak olan yeni dünya düzeninin de nasıl ve ne şekilde belirleneceğinin yolunu da gösterecektir.

Gömlek düğmesinin yanlış iliklenmesi ile başlayan Kıbrıs müzakerelerinin karşılıklı olarak güven konusuna evriliyor olmasının adada beklenen çözümün gerçekleşmesinin olanaklı olmayacağının bilinmesi gerekiyor. Yapılması gerekenlerin de hep birlikte el ele vererek çalışmalarımızın geleceğimize göre hazırlık yapılmasının olduğu gerekiyor mu ne…

Sevgi ile güzel kalınız…