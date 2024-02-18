En çok yağış metrekareye 59 kg ile Mallıdağ’a düştü

Yağışlı havanın etkili olduğu dün, en çok yağış metrekareye 59 metrekareyle Mallıdağ köyünde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte, Geçitkale’de 33, Dörtyol’da 9, Gazimağusa’da 7, Ziyamet’te 6, Kaleburnu’nda 4, Yenierenköy, Salamis ve Çayönü’nde 3, Sandallar, Beyarmudu ve Taşkent’te de 2 kg yağış ölçüldü.
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