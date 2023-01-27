banner875
banner885
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
27 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
 
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
13 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
17 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
23 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
36 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
12 0
banner878

Çarşamba gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor

banner476

Bölgede yarından itibaren çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor... Sıcaklık 12-15 derece dolaylarına kadar düşecek

banner825
Çarşamba gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesine göre, yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık, periyodun ikinci yarısında 12-15 derece dolaylarına kadar düşecek.
Bölge, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.                     
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, yarından itibaren salı gününe kadar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece, ikinci yarısında ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.           
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.