TUTDER: “Hükümet şiddete karşı sıfır tolerans izlemeli”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), hükümetten şiddete karşı sıfır tolerans politikası izlemesini talep etti.

Dernekten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Zehie Helin Reesur’un öldürülmesi olayının “toplumu sarstığı, üzüntü, öfke ve tedirginlik yarattığı” belirtildi.

Risk altındaki tüm bireylerinin devletin korumasına muhtaç duyduğu belirtilen açıklamada, bu konudaki politikaların "yetersiz" olduğu ifade edildi.

Dernek açıklamasında “Çağdaş, laik toplumsal yapımızı koruyarak, devletin, etkin sosyal politikalar geliştirmesi, özellikle çocuk ve kadınlara karşı şiddet ve/veya şiddeti teşvik edici tüm söylemlere karşı sıfır tolerans politikası izlemesi gerekiyor” denildi.

Açıklamada, devleti yönetenlerin, toplumsal gerginlikler oluşmadan baskıcı, ayırımcı, dışlayıcı, nefret içeren söylem ve eylemlere karşı, laik, demokratik ve özgürlükçü yapıları güçlendirmesi istendi.

