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Bugün ada genelinde yağış bekleniyor

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Yağışlar 13.00-17.00 saatlerinde özellikle iç kesimlerde etkili olacak

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Bugün ada genelinde yağış bekleniyor
 Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Edip Buran, ada genelinde bugün saat 13.00-17.00 saatleri arasında yağış beklendiğini söyledi.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Buran, özellikle iç kesimlerde metrekareye 10 kg ve üzerinde yağış düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Yarın ise doğu sahil şeridi, Mağusa, Salamis ve Karpaz bölgelerinin yağış almasının beklendiğini, ardından yağışlı sistemin adayı terk etmesini öngördüklerini ifade eden Buran, bugün özellikle öğle saatlerinde yüzde 50-60 oranında nem beklendiğini belirtti.
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