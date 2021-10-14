Öğretmenler İnönü'de eğlendi

Akdoğan Polatpaşa Lisesi Müdürü Ertuğrul Aktu'nun organizesi ile bir araya gelen öğretmenler, keyifli saatler geçirdi

Akdoğan Polatpaşa Lisesi öğretmenleri İnönü'de bulunan Pernara Restorant'ta yemek düzenlediler.Okul müdürü Ertuğrul Aktu'nun organizesi ile bir araya gelen öğretmenler hem 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'’ü kutladılar hem de yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu düzenlenen yemekle pekiştirdiler.Yemekte emekliye ayrılma kararı alan Cemile Ünveren ise duygu dolu anlar yaşadı.Eğlenceli saatler geçiren öğretmenler, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün coşkusunu da yaşadılar.