banner583
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
Çanakkale Ortaokulu takdiri hak ediyor
6 0
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
12 0
 
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
UKÜ ve Şahlan galibiyetle başladı
16 0
Bu kaplar ölüm saçıyor
Bu kaplar ölüm saçıyor
11 0
Kışlıkları hazırlayın
Kışlıkları hazırlayın
131 0
Okullarda 600 vaka
Okullarda 600 vaka
40 0
25 0
banner661
banner726

Öğretmenler İnönü'de eğlendi

banner476

Akdoğan Polatpaşa Lisesi Müdürü Ertuğrul Aktu'nun organizesi ile bir araya gelen öğretmenler, keyifli saatler geçirdi

banner714
Öğretmenler İnönü'de eğlendi
banner721
 
 
Akdoğan Polatpaşa Lisesi öğretmenleri İnönü'de bulunan Pernara Restorant'ta yemek düzenlediler.



Okul müdürü Ertuğrul Aktu'nun organizesi ile bir araya gelen öğretmenler hem 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'’ü kutladılar hem de yeniden okullarına kavuşmanın mutluluğunu düzenlenen yemekle pekiştirdiler.



Yemekte emekliye ayrılma kararı alan Cemile Ünveren ise duygu dolu anlar yaşadı.



Eğlenceli saatler geçiren öğretmenler, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün coşkusunu da yaşadılar.



banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.