Ko-enzim q10 ve faydaları

Özellikle kozmetik ve dermo-kozmetik ürünlerde takviye edici gıdalarda adınız sıkça duyduğumuz vücut için temel olan bu bileşimi bu hafta HALKIN SESİ’nde sağlık köşemizde mercek altına alıyoruz.

karaciğer, böbrek gibi sakatatlar,

kırmızı et,

alabalık, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda,

portakal ve çilek ,

ıspanak ve karnabahar

susam tohumu, antep fıstığı gibi gıdalarda koenzim q 10 bulunmaktadır.

Kullanım alanı ve faydaları saymakla bitmeyecek kadar geniş olan koenzim Q10 cilt sağlığından kas fonksiyonlarına ve hatta sinir sistemi hastalıklarına kadar etkili olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.Vücutta üretilen, yaş ve çevresel faktörlere bağlı miktarı değişen vitamin benzeri bir bileşiktir. Temel görevi, hücrede enerji üretiminin sağlanmasıdır. Hücre içerisinde fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayan organel adı verilen birimler vardır, bunlardan biri de mitokondridir. Mitokondiriyi enerji üreten fabrikaya, ham maddesini de Koenzim Q10 olarak tanımlayabiliriz.Koenzim q10 üretimi, yaş, diyabet, sigara kullanımı, stres, özellikle statin benzeri kolesterol ilaçlarının kullanımı, oksidan maddelere maruziyete bağlı düşmektedir. Düşüklüğünde yorgun, bitkin hissetme ve kaslarda güçsüzlük, unutkanlık gelişir.Koenzim q10 güçlü bir antioksidandır. Hücre sağlığını korur ve hücre fonksiyonlarının devamlılığını sağlar.; çocuklarda gördüğümüz enerjinin asıl nedenlerinden biri koenzim q10 çocukluk dönemlerinde pik seviyede olmasıdır.; ko enzim q10 kasların ritmik kasılıp gevşemesinde rol oynar, bu nedenle sporcu ve kalp hastalıklarında kullanımı önerilir.özellikle vücut yağları olarak geçen ve halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün oksitlenmesini engelleyerek damar tıkanıklığının oluşmasını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.; güçlü anti-oksidan etkisi sayesinde cilt hücrelerini korur ek olarak yaşlanma belirtilerinin artışa sebep olarak bilinen UVA ışınlarının etkisine karşı cilt hücrelerini korur.Ko enzim Q10 eksikliği durumunda takviye edici gıdalarla günlük alınması gereken dozlarda hazır formüllerle temin edilebilir. Bunun yanı sıra;