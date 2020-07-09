Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali

Eğlencesi, lezzetli yemekleri ve kaliteli hizmetiyle fark yaratan ve Girne gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Müslüm Baba, hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaline imzasını attı

Ülkemizin ilk ve tek yeni nesil meyhane olma özelliği gösteren Girne’nin göz bebeği Müslüm Baba geçtiğimiz haftasonu hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaline imzasını attı.

Açıldığı günden bu yana ülkemizin dört bir köşesinden herkesin akın ektiği gerek eğlencesi gerek lezzetleri gerekse hizmet kalitesi ile Müslüm Baba adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Arabeskin duayeni Müslüm Gürses’in adını taşıdığı mekanın sezon finali de ismine yakışır bir organizasyonla yapıldı.

Oldukça yoğun katılımın olduğu özel gece de konuklar bir süre ayrı kalacakları Müslüm Baba eğlence lezzetine yakışır bir şekilde veda ettiler.

Çok kısa sürede Girne’nin göz bebeği olan ve eğlencenin nabzını tutan mekan yeni sezonda yeni süprizler ve yeni yerlerinde büyük bir açılış ile kapılarını açacaklarını duyurdular.

Oldukça önemli isimleri sahnelerinde ağırlayan gelen her konuğu memnun etmeden göndermeyen ve eğlendirmeye doyamayan Müslüm Baba Yeni Meyhanesi, ülkemizin meyhane sektörüne de önemli katkılar koymayı başardı.

Meyhane eğlencesine yeni bir boyut kazandırarak ülkemizde ilklere imza atan Müslüm Baba Yeni Nesil Meyhanesi’nin yaratıcıları ise Kuzey Kıbrıs’ın en başarılı çifti Gamze Mustafa Agha sağladıkları başarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Eğlence sektörüne isimlerini altın harflerle yazdıran ve Girne’ye yaptıkları yatırımlarla adından sıkça söz ettiren çift çok yakında yeni bombalarını patlatacaklarının sinyallerini vermeyi de ihmal etmedi.