Hande Dönmez mest etti

Maxim Royal, Türkiye’nin başarılı seslerinden Hande Dönmez konseriyle yeni sezonun perdesini açtı

Açıldığı günden bu yana Kıbrıs eğlence hayatına yön veren Maxim Royal geçtiğimiz Cumartesi 7. Sezon perdesini açtı.Eğlencenin vazgeçilmez adresi Maxim Royal, Türkiye’nin başarılı seslerinden biri olan Hande Dönmez konseriyle, bir kez daha farkını ortaya koydu.Kıbrıs’ta ilk kez sahne alan sanatçı, Maxim Royal sahnesinde sevenleriyle buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.Gelen konukları sesiyle büyüleyen Hande Dönmez’in sahne kıyafeti ve performansı hayranlık uyandırdı.Hande Dönmez geceye katılan Misafirlere 8 Ekim’de tekrar Maxim Royal’de sahne alacağı müjdesini verdi.