Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 4 Ekim 2015 Pazar günü 3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisini gerçekleştirdi. Bu ralli 2015 yılının beşinci klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi 100’e yakın klasik otomobilin rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Klasik otomobil sahipleri 09:00’dan itibaren gelmeye başladıkları Girne’deki Özyalçım Construction önünde toplanmaya başladı, kayıtlarını yapıp yarış saatini beklemeye başladılar.3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünden start aldı ve sırasıyla Boğaz, Taşkent, Haspolat, Serdarlı, Ergenekon, Tirmen, Mallıdağ, Tatlısu, Küçükerenköy, Esentepe ve Acapulco’dan geçip finish yeri olan Olive Tree Otel’e vardılar.Dört özel etap ve 106 kilometre yol geçilen 3. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisinde, birinci özel etap start saatinden 35 dakika sonra, 20 dakika aranın ardından ikinci özel etap start saatinden 110 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 145 dakika sonra, dördüncü ve son özel etap ise start saatinden 180 dakika sonra geçildi.Olive Tree Otel’de yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 7-8 Kasım 2015 günü yapılan 5. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.