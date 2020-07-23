Club Q’dan Gazapizm geçti

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Club Q, bir birinden özel isimleri hayranlarıyla buluşturmaya başladı. Türkiye’nin en çok izlenen dizisi Çukur’a yaptığı “Heyecanı Yok” adlı parça ile milyonlarca dinleyici kitlesine ulaşan Gazapizm, geçtiğimiz Pazar akşamı Club Q’da unutulmaz bir gece yaşattı.

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği gecede en sevilen parçalarına repertuarında yer veren başarılı sanatçı, şarkıları konuklarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sempatik tavırları ve muhteşem sahne performansı ile gelen konuklardan tam not alan Gazapizm, “Sağı Solu Kes” adlı parçasını da ilk kez Club Q sahnesinde canlı olarak seslendirdi.

