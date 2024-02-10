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Ulus Irkad’dan Gazimağusa Bandabuliya’da “Leonardo Da Vinci’nin Kıbrıs’taki İzleri” semineri…

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Ulus Irkad’dan Gazimağusa Bandabuliya’da “Leonardo Da Vinci’nin Kıbrıs’taki İzleri” semineri…
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Bu sabah Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Ulus Irkad'ın anlatımıyla “Leonardo da Vinci’nin Kıbrıs’taki İzleri” semineri yapıldı.



Her Daim Doğa Dostları Grubu’nden verilen bilgiye göre, Ulus Irkad bulduğu belgelere dayanarak Vinci’nin iki yıl boyunca Kıbrıs’ta kaldığını, birçok belgenin çeşitli nedenlerle yok olduğunu aktardı ve Gazimağusa’da bulunan birçok eserin Leonardo’nun izlerini taşıdığını anlattı.



Irkad ayrıca Da Vinci’nin Lefkara işinin olduğu bir masa örtüsünü bir tablosunda kullanarak geleceğe mesaj verdiğini ve araştırmacıların bu izleri kullanarak gerçeklere ulaşmasını istediğini de belirtti.


Her Daim Doğa Dostları açıklamasında, kültürel anlamda değerli bilgiler sunan Ulus Irkad ve seminer için salon ve olanak sağlayan Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya yetkililerine teşekkür edildi.
 
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